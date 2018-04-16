Банк «ФК Открытие» предложил включить в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет ВТБ председателя правления «Открытия» Михаила Задорнова и члена правления «Открытия» Александра Соколова, следует из материалов ВТБ.

«В соответствии с предложениями ПАО Банк «ФК Открытие» (письмо ПАО Банк «ФК Открытие» от 28 февраля 2018 года № 01-4-10/25574), являющегося владельцем 9,07% голосующих акций банка ВТБ (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет банка ВТБ (ПАО) на годовом общем собрании акционеров банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов: Задорнова Михаила Михайловича; Соколова Александра Константиновича», — говорится в документе.

Кроме того, набсовет ВТБ решил избрать Дмитрия Олюнина первым заместителем президента – председателя правления ВТБ, а Валерия Чулкова —членом правления ВТБ.

«16 апреля 2018 года состоялось заседание наблюдательного совета банка ВТБ, на котором было принято решение избрать Дмитрия Олюнина первым заместителем президента – председателя правления банка ВТБ с даты согласования его кандидатуры Центральным банком России. Дмитрий Олюнин будет курировать финансы, учет, риски, операционную поддержку бизнеса и оптимизацию бизнес-процессов группы ВТБ. Наблюдательный совет также принял решение избрать Валерия Чулкова членом правления банка ВТБ с даты согласования его кандидатуры Центральным банком России. В новом качестве Валерий Чулков продолжит отвечать за операционную поддержку бизнеса группы ВТБ», — отмечается в релизе ВТБ.

Олюнин и Чулков избраны на срок до 9 июня 2022 года включительно.