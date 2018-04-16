В селе Улеты Забайкальского края, полицией задержаны участники разбойного нападения на отделение банка.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю , в январе текущего года в селе Улеты неизвестные в масках, скрывающими их облик, угрожая предметами, внешне повторяющими обрез и пистолет, рано утром напали на кассиров отделения банка. Они избили женщин, заставили их открыть помещение банка, силой отняли ключи от хранилищ, но не смогли их открыть и скрылись с места преступления.

В результате проведенной работы, при силовой поддержке бойцов Росгвардии, улетовскими и читинскими полицейскими было произведено задержание подозреваемых, которые признались в содеянном.

В ходе проведенных обысков изъята автомашина, на которой злоумышленники скрылись с места преступления, а также пневматический пистолет и обрез ружья.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Задержанные помещены в изолятор временного содержания.