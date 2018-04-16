По словам одного из представителей интересов Telegram Павла Чикова, команда адвокатов Telegram выполнила задачу-минимум, поставленную создателем мессенджера Павлом Дуровым в споре с ФСБ и Роскомнадзором.

Как пояснил Павел Чиков, основатель Telegram Павел Дуров поставил юристам задачу затянуть решение о блокировке мессенджера хотя бы до конца 2017 года, сообщает ТАСС .

«Так или иначе блокировку удалось оттянуть ровно на шесть месяцев, а с момента направления первого запроса ФСБ прошло и вовсе девять месяцев. В СМИ вышли десятки тысяч публикаций о ситуации. Вопрос неприкосновенности частной переписки вошел в повестку дня, - написал Чиков в своем Telegram-канале. - Первый этап нашей работы считаем законченным, но впереди еще много важных шагов; у охранителей нет шансов победить прогресс».