Sowa Labs, дочерняя финтех-компания второй по величине фондовой биржи Германии — Börse Stuttgart — представила приложение для торговли криптовалютами.

По словам представителей Sowa Labs, приложение под названием Bison на первых порах будет поддерживать криптовалюты биткоин, ethereum, ripple и litecoin. Постепенно разработчики интегрируют в это приложение и другие криптоактивы. Загрузка Bison будет бесплатной, разработчики заявляют, что комиссионные сборы после запуска взиматься не будут, сообщает ForkLog .

Как говорится в заявлении управляющего директора Sowa Labs Улли Спанковски, Bison делает торговлю цифровыми валютами легкой. Это первое криптоприложение в мире, которое будет иметь поддержку традиционной фондовой биржи.