Проекты по первичному размещению токенов несут серьезные финансовые риски для инвесторов, считают в Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. Об этом заявила глава организации Джулия Леюнг, сообщает РБК со ссылкой на CoinDesk. Представитель финансового регулятора добавила, что ICO нарушают местное законодательство о ценных бумагах.

«Хотя мы признаем, что инновационные технологии, такие как блокчейн, имеют потенциал для повышения эффективности и охвата финансовыми услугами, это не дает никому права проводить сбор средств, который нарушает законодательство о ценных бумагах», — сказала Джулия Леюнг.

Она добавила, что большинство организаторов ICO обманывают пользователей и на самом деле не занимаются разработкой технологических инноваций. Поэтому инвесторы могут понести серьезные финансовые риски, если будут работать с подобными проектами.

«Ситуацию усложняет то, что многие из этих проектов сомнительны или являются откровенным мошенничеством. Эмитенты избегают пристального внимания полиции или регуляторов ценных бумаг благодаря международному характеру своей деятельности и самой природе криптовалют», — отметила глава Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга.

По мнению Джулии Леюнг, большинство тех, кто инвестирует в ICO, понимают, что токены не обладают реальной ценностью, но делают ставку на быстрый рост их стоимости на вторичном рынке.

Несколько недель назад организация запретила проведение проекта первичного размещения токенов, который предлагал пользователям незарегистрированные ценные бумаги. Несколько торговых площадок провели делистинг криптовалют, которые обладали подобными характеристиками.