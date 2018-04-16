По данным аналитического ресурса Coindance, по итогам прошлой недели на Р2Р сервисе для обмена биткоинами LocalBitcoins в Венесуэле был зафиксирован абсолютный рекорд по объему сделок – 27 трлн боливаров (около 55 млн долларов). За предыдущую неделю этот показатель составил 35 млн долларов, в последнюю неделю марта — 18 млн долларов.

При этом по данным Reuters, в первом квартале 2018 года инфляция в Венесуэле составила 454%, а по итогам года, как ожидается, достигнет отметки в 13 000%. Годовая инфляция за прошлый 12-месячный период составила 8 900%, сообщает ForkLog .

Напомним, по решению правительства Венесуэлы, криптовалюта еl рetro станет принудительным законным платежным средством в различных областях экономики страны.