Долгосрочное равновесное значение курса российской валюты в сложившихся на рынке условиях и при отсутствии новых санкций должно составлять около 50 рублей за доллар, следует из обзора Минэкономразвития «Картина экономики. Апрель 2018 года».

«Долгосрочное равновесное значение курса рубля к доллару США при текущих уровнях цен на нефть, текущем уровне курса евро к доллару США, отсутствии нового пакета санкций и покупок валюты в соответствии с бюджетным правилом с начала 2017 года оценивается на уровне около 50 рублей за доллар США», — отмечается в документе.

Минфин четыре дня подряд не покупал валюту на внутреннем рынке . «В целях стабилизации ситуации на валютном рынке в период с 9 до 12 апреля Банк России не проводил операций по покупке иностранной валюты в интересах Минфина России, приняв решение о перераспределении соответствующих объемов на более благоприятный период. Принятое решение увеличило предложение валютной ликвидности приблизительно на 200 млн долларов в день», — говорится в докладе.

Как сообщила в понедельник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, Банк России возобновит покупки валюты для Минфина , когда российский рынок станет стабильнее.