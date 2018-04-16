Правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничении участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в делах о банкротстве.

В частности, законопроектом исключается возможность участия АСВ в качестве кредитора в принятии решений на собраниях (комитетах) кредиторов, в том числе через ФНС. По мнению Кабмина, это позволит более корректно решить проблему конфликта интересов, возникающего при совмещении АСВ функций конкурсного управляющего кредитной организацией и ее кредитора.

«Данная мера позволит перераспределить голоса на собраниях кредиторов в пользу наименее защищенной категории кредиторов — кредиторов третьей очереди, включая субъектов малого предпринимательства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение справедливого баланса интересов участников дел о банкротстве и принудительной ликвидации кредитных организаций.

Кроме того, законопроект предоставляет возможность включения требований АСВ в реестр требований кредиторов независимо от даты его закрытия.