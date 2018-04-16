В Алтайском крае сотрудник полиции обвиняется в незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Краевыми следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса, то есть в незаконной банковской деятельности, осуществляемой организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Как следует из сообщения, в период с ноября 2016 года по март 2018-го на территории Бийска действовала организованная преступная группа, в состав которой входил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД «Бийское». Участники преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации путем привлечения на их расчетные счета денежных средств клиентов. За указанный период незаконным путем было привлечено более 66 млн рублей. В результате противоправных действий участниками группы извлечен доход в крупном размере. Точная сумма будет установлена в ходе предварительного следствия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ по Алтайскому краю.



В настоящее время участники преступной группы задержаны, по ходатайству следствия сотруднику полиции и одному из участников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

