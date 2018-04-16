Чилийские криптовалютные биржи BUDA, Orionx и CryptoMarket обратились в апелляционный суд с жалобой на действия банков Itau Corpbanca, Bank of Nova Scotia и Banco del Estado de Chile, которые закрыли их счета.

По словам сооснователя и главы криптобиржи Buda Гильермо Торреальбы, его компания соответствует всем требованиям финрегуляторов и следует KYC на должном уровне, сообщает Anycoin .

«Они уничтожают целую индустрию… В Чили будет невозможно безопасно купить или продать криптовалюту. Нам придется вернуться на пять лет назад и торговать при личных встречах. Это очень похоже на деспотизм», — прокомментировал он действия банков.

Как сообщал Банкир.Ру, в конце марта два банка перестали обслуживать счета криптобирж. Глава Itau Corpbanca Мильтон Малухи пояснил решение тем, что банк поддерживает стартапы и новые технологии, но криптовалютная индустрия нуждается в регулировании, а банк следует внутренним нормам. Чуть позже перестал работать с криптобиржами и госбанк Banco del Estado de Chile.