В мобильном приложении для бизнеса реализованы как информационные, так и платежные сервисы, в том числе получение выписок по счету, просмотр информации о ближайших офисах банка, курсах валют, оформление платежных поручений, акцепт платежей, отправка писем в банк.

Подтверждение операций происходит с помощью PayControl. Система PayControl - это высокий уровень безопасности и удобная замена SMS-паролей, позволяющая подтверждать операции, создаваемые в приложении без использования дополнительных устройств, таких как токены и смарт-карты, простота интеграции с мобильным приложением.

Использовать мобильное приложение могут только зарегистрированные пользователи Системы ДБО «Клиент-Банк», говорится в сообщении Трансстройбанка.