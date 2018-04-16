Девелоперская компания Urban Group стала первым партнером Тинькофф Банка по возврату кешбека при покупке недвижимости.

По условиям акции, клиент, выбравший квартиру в Urban Group через сайт «Тинькофф Недвижимость», получит дополнительную скидку в размере 1%, которая суммируется с акциями Urban Group, а после оплаты покупки еще 0,6% от стоимости квартиры вернется на его счет в Тинькофф Банке.

В среднем выгода при покупке двухкомнатной квартиры в Urban Group только за счет данной акции составит более 70 тыс. рублей. При этом Тинькофф Банк возвращает кешбек не в виде бонусных баллов, а денежной суммой в рублях на счет покупателя, говорится в сообщении компании Urban Group.

По словам коммерческого директора Urban Group Яны Максимовой, пока кешбек запущен в тестовом режиме, но по итогам первого месяца совместно будет решаться вопрос о его продлении.