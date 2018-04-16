Yahoo! Japan Corporation, совместное предприятие американской интернет-компании Yahoo! и японской телекоммуникационной медиакорпорации Softbank, через свое дочернее предприятие Z Corporation подтвердило намерение приобрести миноритарный пакет акций (40%) официально лицензированной в стране криптобиржи Bitarg Exchange Tokyo Co. Ltd. Таким образом компания собирается войти в криптосектор.

BitARG объявила о своем согласии на такую сделку. Представитель компании отметил, что в результате этого сотрудничества компания сможет использовать опыт Yahoo, и это облегчит клиентам принятие решения о начале использования сервиса, который будет содействовать предоставлению безопасных обменных услуг.

По сообщению некоторых источников, цена сделки может составить 2-3 млрд иен (18,6-27,9 млн долларов).