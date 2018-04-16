Должность вице-президента Сбербанка по стратегическим цифровым партнерствам в мае займет глава управляющего торговой площадкой AliExpress китайского холдинга Alibaba в России Марк Завадский, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к банку, и знакомого топ-менеджера.

На новой позиции Завадский будет отвечать за «формирование и развитие цифровой экосистемы Сбербанка», в том числе за развитие «Яндекс.Маркета» и партнерские отношения с российскими и международными цифровыми компаниями, говорит источник газеты. Завадский будет работать в блоке первого заместителя предправления банка Льва Хасиса.

Сбербанк планирует стать крупным игроком на рынке онлайн-ретейла, в прошлом году он договорился с «Яндексом» о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». На минувшей неделе Хасис заявлял, что недавно банк получил разрешение регулятора на создание СП и рассчитывает инвестировать в него в ближайшие две недели. По условиям обязывающего соглашения, Сбербанк приобретает допэмиссию акций «Яндекс.Маркета» за 30 млрд рублей, на момент сделки партнеры оценивали все предприятие в 60 млрд рублей без учета будущей синергии. Они будут владеть компанией в равных долях, 10% акций пойдет в опционный фонд для поощрения сотрудников.

В связи со скорым закрытием сделки с «Яндекс.Маркетом» Сбербанку пригодится экспертиза Завадского в онлайн-ретейле, объясняет близкий к банку источник. Завадский долгое время жил в Гонконге, где руководил бюро «РИА Новости». Последние четыре года он работал директором по развитию маркетплейса AliExpress в России и СНГ и возглавлял представительство Alibaba. При нем AliExpress был локализован и вошел в десятку самых популярных интернет-ресурсов в стране.



Источник, знакомый с деталями назначения, объясняет, что Сбербанк давно идет в сторону развития цифровой экосистемы, у него есть круг стратегических инициатив, включая коллаборации и СП с другими цифровыми компаниями. Помимо традиционных финансовых сервисов банк будет развивать дополнительные услуги, и не только в финансах. У Сбербанка уже есть цифровые проекты в разных отраслях, включая телемедицину (проект с компаниями DocDoc.ru и «Медскан»), телекоммуникации (виртуальный сотовый оператор), IT (платформа Segmento).