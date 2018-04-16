Президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России, сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких людей, знакомых с ситуацией. Ранее о намерении ввести ограничения уже 16 апреля заявляла постпред США в ООН Никки Хейли, пишет РБК .

По данным издания, в воскресенье вечером Трамп встретился со своими советниками по национальной безопасности и выразил недовольство тем фактом, что информация о новых санкциях стала достоянием гласности. Он объяснил, что намерен притормозить введение новых ограничений, поскольку сам еще недостаточно их изучил.

Собеседники WP в администрации заявили, что «Трамп вряд ли одобрит новые санкции в отношении России до тех пор, пока для этого не появится подходящий повод».