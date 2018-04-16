Операции в системе «Ваш Банк Онлайн» для корпоративных клиентов «Московского кредитного банка» стали надежнее благодаря новому сервису. Клиент может установить перечень IP-адресов, с которых разрешен доступ к системе ВБО. С любых других IP-адресов доступ невозможен.

Сервис регулирует доступ к системе «Ваш Банк Онлайн» и обмену расчетными (платежными) и другими документами с банком.

Для того, чтобы установить перечень разрешенных IP-адресов достаточно зайти в систему ВБО и оформить заявку на подключение сервиса. Комиссия за подключение и обслуживание не взимается.