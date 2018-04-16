Сбербанк разместил в своем официальном YouTube-канале видео под названием «Настоящий рекордсмен только один» . Ролик рекламирует « кредит с рекордно низкой ставкой» Сбербанка под 11,5% годовых. В нем снялась Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль в одиночном фигурном катании на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

По сценарию, Загитова демонстрирует элементы фигурного катания, которые доступны немногим спортсменам в мире. В конце ролика на льду появляется известный актер и блогер Евгений Кулик, который пытается повторить прыжки, но ему это не удается.

«И как бы сильно ни старались другие, настоящий рекордсмен всего один», — заявляется в конце видеорекламы, после чего дается информация о кредите Сбербанка.

«Сценарий ролика намекает на то, что Евгений Кулик показывает конкурента Сбербанка. При этом банк сделал несколько версий ролика, где «покрасил» Кулика в разные цвета: красный, синий и желтый... Клиенты разных банков увидят свои версии. Например, клиенты «красного» банка увидят соответствующую версию ролика», — пояснили в пресс-службе финучреждения.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru