Марк Завадский назначен на должность вице-президента Сбербанка по стратегическим цифровым партнерствам. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации.

Марк Завадский назначен на должность вице-президента Сбербанка по стратегическим цифровым партнерствам. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации.

Как уточняется, на указанной позиции Завадский будет отвечать за развитие партнерских отношений с ведущими российскими и международными цифровыми компаниями. Он приступит к своим обязанностям во второй половине мая этого года.

До прихода в Сбербанк Марк Завадский на протяжении четырех лет работал в компании AliExpress директором по развитию бизнеса в России и СНГ, а также возглавлял представительство Alibaba Group в России. «За это время AliExpress достиг существенных успехов в развитии в России кросс-граничной электронной торговли», — подчеркивается в релизе Сбербанка.

О готовящемся назначении Завадского ранее в понедельник сообщила со ссылкой на свои источники газета «Коммерсант». По информации издания, топ-менеджер будет работать в блоке первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса и отвечать за «формирование и развитие цифровой экосистемы Сбербанка», в том числе за развитие совместного с «Яндексом» предприятия, создаваемого на базе «Яндекс.Маркета».

Напомним, в начале апреля стало известно, что Федеральная антимонопольная служба одобрила создание совместного предприятия «Яндекс.Маркета» и Сбербанка в сфере электронной торговли. «Яндекс» и Сбербанк в декабре подписали обязывающее соглашение о создании СП. Соответствующее соглашение о намерениях компании заключили 9 августа 2017 года.

Хасис на прошлой неделе сообщил , что сделка может быть закрыта в ближайшие пару недель. «Стороны планируют сделать на базе «Яндекс.Маркета» национальный маркетплейс, который будет включать в том числе FMCG-категорию (товары повседневного спроса)», — рассказал он.

«Уверен, что успешный опыт работы Марка в одной из крупнейших цифровых корпораций мира поможет нам в развитии экосистемы Сбербанка в партнерстве с крупнейшими технологическими компаниями России и мира», — приводятся слова Льва Хасиса в сегодняшнем релизе Сбербанка.



«Я верю в потенциал Сбербанка построить самую мощную цифровую экосистему в России и рад возможности принять участие в осуществлении столь амбициозной задачи», — подчеркнул с свою очередь Марк Завадский.

