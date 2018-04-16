Как рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев в ходе международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность блокчейн-технологии», с помощью технологий блокчейн можно защищать интеллектуальные права. При этом качество, надежность и скорость деятельности существенно увеличатся.

«Важно, что уже сейчас на конференции практически все ведомства и все специалисты сказали, что мы можем сами защитить блокчейн технологии как объект интеллектуальной собственности», — добавил Ивлиев.

По его словам, выдано уже более ста патентов, сообщает РИА Новости . При этом, в первом российском патенте, основанном на применении технологии блокчейн, ее предлагают использовать в производстве и ритейле. Упрощенно, это технология контроля качества продукции на всех этапах — от его производства до момента реализации.