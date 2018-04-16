В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории РФ к ресурсам мессенджера Telegram.

«В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

13 апреля Роскомнадзор внес мессенджер в список запрещенных реестров по решению суда. Основатель Telegram Павел Дуров пообещал пользователям, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок с помощью VPN и proxy-сервисов.