В Екатеринбурге 12 апреля состоялся мастер-класс по живописи для воспитанников социально- реабилитационного центра Октябрьского района города Екатеринбурга в рамках федеральной благотворительной программы Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) «Дети верят в чудо». Лучшие рисунки детей войдут в книгу «Азбука живописи в картинках для больших и маленьких. Екатеринбург», которая будет выпущена в мае этого года.

В мастер-классе по живописи приняли участие 15 ребят в возрасте от 7 до 17 лет. В качестве преподавателей выступили профессиональные художники студии изобразительного искусства «Полосатый кот». Они рассказали воспитанникам социального центра об особенностях стиля модерн и показали несколько работ, выполненных в данной манере. Ребята под руководством мастеров нарисовали красками самые известные места Екатеринбурга в стиле художника Альфонса Мухи.

Рисунки ребят из социально-реабилитационного центра будут опубликованы в группах УБРиР во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Работа, которая наберет наибольшее количество лайков и репостов, попадет на страницы книги «Азбука живописи в картинках для больших и маленьких. Екатеринбург».

Создание книги приурочено к 295-летию Екатеринбурга. В нее войдут рисунки достопримечательностей города. Особенность книги в том, что она будет составлена только юными авторами.

«В банке на протяжении десяти лет действует благотворительная программа «Дети верят в чудо» для воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров. В своих проектах мы даем ребятам практические знания и умения, которые им потребуются в самостоятельной жизни, а также уделяем внимание самопознанию и развитию уверенности в себе. Сейчас помимо новых знаний по живописи мы даем возможность детям сделать еще один шаг к мечте — попасть на страницы книги о любимом городе. Уверена, это найдет отклик и в сердцах жителей Екатеринбурга», — рассказала Елена Юрина, директор по связям с общественностью УБРиР.

«Изучение живописи имеет большое значение для всестороннего развития детей и подростков. Это отличный способ самовыражения, познания мира, развития воображения, а также дополнительный источник положительных эмоций. Мастер-класс, который организовал УБРиР, позволил раскрыть творческий потенциал ребят и дал возможность вживую пообщаться с настоящими профессиональными художниками. Безусловно, возможность быть опубликованными в книге — большой стимул для наших воспитанников», — отметила Алевтина Третьякова, директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Октябрьского района города Екатеринбурга.