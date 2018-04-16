Президент России Владимир Путин призвал ужесточить ответственность бизнеса за неисполнение обязательств перед работниками и клиентами.

По его словам, необходимо проанализировать практику и подумать, как эту ситуацию исправить, с тем чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала достаточно серьезная и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами, сообщает ТАСС .

«У нас то же самое происходит в финансовой сфере, собственники банков не несут субсидиарной ответственности в случае неблагоприятного развития ситуации и банкротства этих финансовых предприятий», - заметил глава государства.

Татьяна Москалькова сообщила, что подготовила обращение к президенту на эту тему. По ее словам, нередко собственники предприятий остаются при хорошей недвижимости, при достаточно больших денежных капиталах, а перед коллективами они ответственности не несут.

При этом она согласилась с Путиным, что на первом по значимости месте остаются вопросы социального обеспечения и особенно невыплаты зарплат.

«Нам удалось почти в два раза увеличить результативность своей работы, запустить инструментарий и восстановить права граждан, которым не выплачивали заработную плату, в частности на космодроме Восточный. При Вашем участии, Министерства обороны, местных уполномоченных решили вопрос о выплате более 4 тыс. граждан, которые не получали заработную плату ввиду банкротства предприятий», - рассказала Москалькова Путину.