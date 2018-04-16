Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 апреля составила 2 млрд 860 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1 марта на 65 млн рублей, или на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в понедельник.

«Задолженность по заработной плате на 1 апреля 2018 года имелась перед 46,7 тыс.человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 42% — работники обрабатывающих производств; 21% — строительства; 12% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 11% – транспорта; 4% — добычи полезных ископаемых», — говорится в сообщении статистического ведомства.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 1 млрд 7 млн рублей (35,2%), в 2016-м и ранее — 1 млрд 169 млн (40,9%).