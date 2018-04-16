Владимир Путин указал на проблему в финансовой сфере, связанную с отсутствием субсидиарной ответственности владельцев собственников банков в случае «неблагоприятного развития ситуации и банкротства этих финансовых предприятий».
Президент России Владимир Путин указал на необходимость распространения субсидиарной ответственности на владельцев банков при банкротстве финучреждений. Об этом он сообщил на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
«Собственники банков не несут субсидиарной ответственности в случае неблагоприятного развития ситуации и банкротства этих финансовых предприятий. Мы должны самым внимательным образом проанализировать практику и подумать, как эту ситуацию исправить, с тем чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала достаточно серьезная, и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами. Это действительно очень большая, серьезная тема, над которой мы все должны поработать», — отметил он.
Ранее Путин заявил, что прокуратура должна надежно защищать права вкладчиков и бороться с отмыванием преступных доходов. «Нужно повысить уровень координации правоохранительными и контрольно-надзорными органами, которые выявляют нарушение законодательства в банковской сфере в кредитных учреждениях. Прошу решительно бороться с отмыванием преступных доходов и вместе с тем надежно защищать права вкладчиков и заемщиков», — сказал Путин.
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