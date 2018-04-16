Предрекший обвал 1998 года аналитик Джон-Пол Смит предостерегает всех, кто хочет купить российские акции по дешевке после распродажи на прошлой неделе. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Bloomberg.



«Инвесторы могут стать случайной жертвой действий обеих сторон новой холодной войны», — приводятся в сообщении слова бывшего стратега Deutsche Bank AG и основателя аналитической фирмы Ecstrat Смита.

При этом аналитик не исключает краткосрочного отскока рубля и фондового рынка после обвала, но долгосрочный прогноз «остается мрачным».

Отмечается, что российский индекс РТС, номинированный в долларах, пережил максимальное недельное падение более чем за два года после самых жестких на сегодняшний день санкций США, которые заблокировали торговлю бумагами нескольких компаний, включая «Русал» Олега Дерипаски. Агентство поясняет, что в то время, как некоторые трейдеры считают панические продажи возможностью для покупки, другие задаются вопросом, все ли российские активы теперь в опасности из-за санкций.

По мнению Смита, инвесторы были «слишком беспечны по поводу последствий» противостояния РФ и Запада, которое он назвал «столкновением политических, экономических и финансовых систем».

Смит получил известность, предупредив в начале 1998 года, что инвесторы настроены чересчур оптимистично в отношении российских активов, тогда как стране грозят масштабный финансовый кризис и девальвация. Несколько месяцев спустя Россия объявила дефолт по внутреннему долгу на 40 млрд долларов, а рубль отправился в свободное падение, отмечает агентство.