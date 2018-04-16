Компания «Эвотор», производитель онлайн-касс и облачных сервисов, снизила цены на модель Эвотор 7.2 до 17990 рублей. Таким образом, зарегистрировав кассу до 1 июля 2018 года и получив в конце года налоговый вычет в 18000 рублей, предприниматель может полностью компенсировать свои расходы на ее приобретение.

Эта модель подходит для любых типов магазинов, для торговли в ларьках и на рынках, для кафе и ресторанов, говорится в сообщении компании.

Все необходимые для начала работы опции уже предустановлены на кассе – это товарный учет и инвентаризация, работа с алкоголем, контроль сотрудников и другие. Владелец кассы получает доступ в бесплатный личный кабинет, через который может управлять смарт-терминалом, получать в режиме реального времени данные о продажах и других кассовых операциях, управлять доступом и ролями сотрудников, устанавливать и удалять функции.

При этом расширить функционал Эвотор 7.2 можно при помощи установки приложений из маркетплейса Эвотор.

Как поясняет Андрей Романенко, со-основатель и генеральный директор компании «Эвотор», уже через короткое время малый бизнес сможет увидеть все новые возможности, которые дадут ему онлайн-кассы, но пока на первом месте для владельцев бизнеса остается цена. Компания предлагает предпринимателям кассу, которая с учетом налогового вычета будет для них бесплатной.