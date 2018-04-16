Создан новый механизм, который поможет добросовестным клиентам банков добиться исключения из черного списка. Об этом сообщается на сайте Fincult.info, который был создан Центробанком как информационно-просветительский ресурс для граждан.

Так, если по какой-то причине банк отказывается реабилитировать клиента, можно будет обратиться в межведомственную комиссию при Банке России. Регулятор утвердил порядок подачи заявления, где подробно прописан список необходимых документов, а также сроки рассмотрения дела комиссией. Новая схема начнет работать с 23 апреля 2018 года.

«Случается, что банк отказывается открывать счет или проводить операцию для человека или компании и вносит их в так называемый черный список. Это происходит, если банк подозревает клиента в отмывании нелегальных доходов или финансировании терроризма. Этот список един, его видят все банки. И каждый банк может пополнить этот список или, наоборот, исключить из него клиента», — поясняют в ЦБ. При этом отмечается, что иногда человек или организация попадает в этот черный список по ошибке: такое может случиться, если клиент, например, не представил всех нужных документов для открытия счета, проведения перевода или снятия денег либо по недоразумению дал неверные сведения.

Ранее регулятор выпустил методические рекомендации для самих банков. Если банк вносит человека или компанию в черный список, то обязан указывать конкретную причину отказа в обслуживании и объяснять это клиенту. Если клиент просто ошибся и смог представить нужные документы, банк должен исключить его из черного списка.



Кроме того, по закону банки не должны автоматически отказывать клиентам, которые уже попали в черный список. Банкиры должны внимательно изучать каждую ситуацию отдельно, подчеркивают в ЦБ.