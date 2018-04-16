Санкции противоречат международному праву и правилам ВТО, считает Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение ограничительных мер является попыткой выдавливания российских компаний с международных рынков
Отвечая на вопрос о возможности новых ограничений в отношении Москвы, Песков отметил, санкции «обретают характер навязчивой идеи», сообщает РБК. По его словам, сами санкции — это «попытка конкурентов выдавливать российские компании с международных рынков».
Как отметил Песков, ограничения «не могут быть связаны с ситуацией вокруг Сирии или еще чем-то». «Это не что иное как международное экономическое рейдерство», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
Песков подчеркнул, что санкции противоречат международному праву и правилам Всемирной торговой организации. Российское руководство продолжает работать над обеспечением стабильности отечественной экономики и принимает необходимые для этого меры.
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