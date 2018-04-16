Новым председателем правления Банка Казани стал Олег Бачурин, который ранее занимал должность вице-президента банка и курировавший IT-направление кредитной организации.

Как сообщает TatCenter , Бачурин начал свою карьеру в Энергобанке, затем продолжил работу в ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» и вТатфондбанке. С 2014 по 16 апреля 2018 гг. — возглавлял в Банке Казани управление автоматизации и технологий.