Новикомбанк является уполномоченным банком программы «Москва – город для бизнеса и инноваций», реализуемой правительством Москвы. Участники программы могут получить компенсацию части уплаченной процентной ставки за счет средств бюджета столицы.

По словам руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексея Фурсина, по условиям программы субъекты МСП, зарегистрированные в качестве налогоплательщика на территории Москвы, могут получить компенсацию процентов по кредитам на поддержку и развитие бизнеса, говорится в сообщении кредитной организации.

При этом субсидии в размере не более 10 млн рублей каждая предоставляются в качестве компенсации затрат на приобретение оборудования, финансовую аренду (лизинг), на уплату части процентов по кредитам, а также на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. Компенсации подлежат 15% от произведенных затрат.

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