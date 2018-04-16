Мошенник обманул жителя столицы почти на 20 тыс. долларов, купив у него биткойны. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный в кафе в торговом центре «Афимолл Сити» после получения на свой электронный кошелек биткойнов скрылся, не заплатив 19,4 тысяч долларов», — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.