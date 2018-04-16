Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал годовому общему собранию акционеров финучреждения повысить дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год почти в три раза, сообщили в пресс-службе ВТБ.

«16 апреля 2018 года наблюдательный совет банка ВТБ принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров банка утвердить выплату дивидендов за 2017 год в размере 0,00345 рубля на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, миноритарные акционеры ВТБ смогут получить почти в три раза больше дивидендов, чем в 2016 году, по итогам которого размер дивидендов на обыкновенную акцию составлял 0,00117 рубля. Общий объем средств, который планируется направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, составит 44 759 117 915,11 рублей против 15 163 833 364,69 рублей в прошлом году», — отмечается в сообщении.

Кроме того, набсовет рекомендовал выплатить дивиденды по привилегированным акциям первого типа в размере 11 804 188 555,41 рубля, или порядка 0,000551 рубля на одну акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля; по привилегированным акциям второго типа — в размере 16 952 578 170,61 рубля, или порядка 0,00551 рубля на одну акцию номинальной стоимостью 0,1 рубля.

ВТБ направит на выплату дивидендов 73% от чистой прибыли банка по РСБУ за прошлый год, которая составила 101,3 млрд рублей, или 61% от консолидированной прибыли группы ВТБ по МСФО, которая составила 120,1 млрд рублей. «Всего за 2017 год банк направит на дивиденды 73,5 миллиарда рублей, в то время как по итогам 2016 года этот показатель составил 62,3 миллиарда рублей», — заявили в пресс-службе.