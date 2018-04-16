Внедрение и использование банками блокчейн-технологий может уменьшить их трансакционные издержки, однако последующее давление на комиссионный доход может снизить их кредитоспособность, говорится в отчете агентства Moody's о возможном влиянии блокчейна на мировые банковские системы.

«Несмотря на то, что снижение стоимости и повышение скорости проведения трансграничных операций может быть позитивным фактором для кредитоспособности банков, сокращение их сборов и комиссий может отрицательно сказывается на их кредитоспособности, — считает управляющий директор группы, старший кредитный эксперт Moody's по региону Европа, Ближний Восток и Африка Колин Эллис.

По данным агентства, наиболее уязвимыми в данной ситуации могут оказаться швейцарских банки, более 50% дохода которых составляют комиссии и разовые платежи, а также итальянские, канадские и израильские кредитные организации с долей комиссионного дохода порядка 35%.

Наряду с этим внедрение блокчейна технологически небезопасно для банков со значительной долей трансграничных операций, таких как финансовые институты Великобритании, Бельгии и Швейцарии. Относительно новая технология распределенных реестров может стать причиной большого числа сбоев в проведении операций, указывают в Moody's.