Мобильное приложение Opera VPN для обхода блокировки на устройствах, работающих на iOS и Android, прекращает свою работу с 30 апреля, сообщается на официальном сайте ОпераVPN.com .

При этом подписчики Opera Gold получат год бесплатного пользования другого VPN-приложения SurfEasy Ultra. Остальные могут перейти на годовую подписку SurfEasy Ultra с 80-процентной скидкой.

Как напоминает РБК , в Госдуме отметили, что могут принять законы против VPN-сервисов в том случае, если будут трудности с блокировкой мессенджера Telegram, к которому 13 апреля суд принял решение ограничить доступ. В России, согласно действующему законодательству, с 1 ноября 2017 года сервисы для обхода блокировки сайтов, в том числе VPN и анонимайзеры, по требованию правоохранительных органов должны ограничить доступ пользователям к сайтам, внесенным в реестр запрещенных.

По данным статистки App Annie, Opera VPN входила в десять наиболее популярных приложений для операционной системы iOS.