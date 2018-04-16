Минфин в последний раз покупал валюту 6 апреля, объем покупки составил 11,6 млрд рублей в эквиваленте.
Минфин РФ в четверг, 12 апреля, не покупал валюту на внутреннем рынке, свидетельствуют последние данные сводки ЦБ РФ «Факторы формирования ликвидности банковского сектора». Согласно информации регулятора, операции Минфина по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке не проводились уже четыре дня подряд.
Как поясняли в Центробанке, обычно регулятор проводит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила равномерно в течение месяца, строго следуя заявкам Минфина. Однако в отдельных случаях расписание операций может быть изменено, например в случае высокой волатильности. «При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила совершаются в полном объеме», — уточняли в ЦБ.
Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин пока не намерен пересматривать месячный объем операций. «Мы с Центральным банком вместе скоординируемся. Пока мы не планируем изменений», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможном изменении общего месячного объема закупок валюты Минфином из-за отказа от таких операций на фоне резкого ослабления рубля. «ЦБ как наш агент будет покупать (валюту) в зависимости от складывающейся ситуации», — заявил он.
Ранее сообщалось, что министерство намерено в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года закупить валюту на сумму 240,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 11,5 млрд рублей в эквиваленте.
Минфин в последний раз покупал валюту 6 апреля, объем покупки составил 11,6 млрд рублей в эквиваленте, показывают данные ЦБ.
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