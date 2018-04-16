Минфин РФ в четверг, 12 апреля, не покупал валюту на внутреннем рынке, свидетельствуют последние данные сводки ЦБ РФ «Факторы формирования ликвидности банковского сектора» . Согласно информации регулятора, операции Минфина по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке не проводились уже четыре дня подряд.

Как поясняли в Центробанке, обычно регулятор проводит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила равномерно в течение месяца, строго следуя заявкам Минфина. Однако в отдельных случаях расписание операций может быть изменено, например в случае высокой волатильности. «При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила совершаются в полном объеме», — уточняли в ЦБ.

Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин пока не намерен пересматривать месячный объем операций . «Мы с Центральным банком вместе скоординируемся. Пока мы не планируем изменений», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможном изменении общего месячного объема закупок валюты Минфином из-за отказа от таких операций на фоне резкого ослабления рубля. «ЦБ как наш агент будет покупать (валюту) в зависимости от складывающейся ситуации», — заявил он.

Ранее сообщалось, что министерство намерено в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года закупить валюту на сумму 240,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 11,5 млрд рублей в эквиваленте.



Минфин в последний раз покупал валюту 6 апреля, объем покупки составил 11,6 млрд рублей в эквиваленте, показывают данные ЦБ.