Минэкономразвития снизило оценку темпов роста российской экономики в январе и феврале, следует из обзора «Картина экономики. Апрель 2018 года».

«По оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП увеличился на 1,3% год к году (уточненная оценка за январь — 1,7% год к году)», — говорится в документе.

Ранее министерство в своем обзоре «Картина деловой активности» оценивало рост ВВП в феврале в 1,5% в годовом выражении, в январе — в 1,9%.

«Из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП по-прежнему вносит промышленность. По оценке Минэкономразвития России, существенный положительный вклад в рост ВВП также продолжают вносить небазовые виды деятельности, в том числе сегмент профессиональных услуг и финансовая деятельность», — сообщается в «Картине экономики».