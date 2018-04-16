Угрозы США ввести новые санкции против РФ не изменят линию, которую ведет Москва, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.



«Мы всегда говорим американцам, что их попытки введением санкций или угрозой санкций что-то изменить с точки зрения линии, которую мы проводим, эти попытки заведомо обречены на неудачу, на провал. Но пока опыт многих лет жизни в этой реальности ничему наших американских коллег не учит», — сказал Рябков, передает РИА Новости.

При этом он отказался комментировать циркулирующие в СМИ сообщения о том, что посол США в РФ Джон Хантсман якобы передал в МИД РФ письмо, в котором в том числе предупреждал о том, что США введут новые санкции.

«Я не комментирую содержание дипломатической переписки или общение с американскими коллегами. Не знаю, откуда у так называемых источников сведения о такого рода вещах. И считаю, неправильно заниматься спекуляциями вокруг подобного рода вопросов», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.



В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.