Теперь он сможет совершать покупки взмахом руки.
Менеджер по маркетингу компании-производителя биткоин-банкоматов Мартин Висмейер вживил себе в руку чип NFC, на котором хранятся его биткоины. Он решил использовать современные технологии для безопасного хранения криптовалюты: пароль доступа хранится на самом чипе, который достаточно сложно взломать.
По словам Висмейера, большую часть биткоинов, более 80%, он потерял из-за взлома, краж и других проблем.
«Если бы у меня был чип в 2010 году, я бы, наверное, сейчас был очень богат», - пояснил менеджер и добавил, что из соображений собственной безопасности сейчас он держит на чипе «небольшую сумму достаточную для покупки пива или кофе».
Чип размером с зерно риса вживлен между большим и указательным пальцами руки, сообщает ForkLog. Как рассказал Висмейер, процесс занял несколько секунд и был не более болезненным, чем введение капельницы. Пользоваться чипом можно уже через три дня.
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