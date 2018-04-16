Менеджер по маркетингу компании-производителя биткоин-банкоматов Мартин Висмейер вживил себе в руку чип NFC, на котором хранятся его биткоины. Он решил использовать современные технологии для безопасного хранения криптовалюты: пароль доступа хранится на самом чипе, который достаточно сложно взломать.

По словам Висмейера, большую часть биткоинов, более 80%, он потерял из-за взлома, краж и других проблем.

«Если бы у меня был чип в 2010 году, я бы, наверное, сейчас был очень богат», - пояснил менеджер и добавил, что из соображений собственной безопасности сейчас он держит на чипе «небольшую сумму достаточную для покупки пива или кофе».

Чип размером с зерно риса вживлен между большим и указательным пальцами руки, сообщает ForkLog . Как рассказал Висмейер, процесс занял несколько секунд и был не более болезненным, чем введение капельницы. Пользоваться чипом можно уже через три дня.