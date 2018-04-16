Ведущая платежная система Mastercard подал патентную заявку на новое решение, в котором технология блокчейн рассматривается в качестве способа защиты идентификационных данных.

Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало заявление Mastercard, в котором описано использование блокчейна для получения и хранения данных, которые включают в себя имя, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и прочую информацию, сообщает Соinlife .

«Использование блокчейна для обработки идентификационных и учетных данных обеспечит их неизменность при хранении, достоверность, а также предотвратит их фальсификацию», — пишет Mastercard.

В отличие от публичного блокчейна, предлагаемая Mastercard система позволит вносить данные лишь определенным узлам (нодам). Эти уполномоченные ноды обеспечат «предотвращение добавления данных, которые могут скомпрометировать точность уже внесенной информации». Таким образом, разработка могла бы заменить другие способы доказательства личности, которые могут быть подвержены фальсификации и неточностям.