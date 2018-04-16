На 09.00 по мск по данным СoinМarketСap, курс биткоина начал снижаться. За 24 часа он понизился на 0,48% и составил 8,05 тыс. долларов при рыночной капитализации 136,7 млрд долларов.

Вторая криптовалюта ethereum за сутки подешевела на 0,81%. Ее курс составляет 507,7 доллара. Капитализация ethereum - 50,1 млрд долларов.

Ripple, находясь на третьем месте по капитализации (25,6 млрд долларов), вырос в цене на 1,65% за 24 часа. Курс криптовалюты - 0,654 доллара.

Курс bitcoin cash повысился за прошедшие сутки на 0,92% до 759,6 доллара. Теперь его капитализация - 12,9 млрд долларов.

Litecoin подешевел на 0,93% за сутки и его курс на данный момент - 126,6 доллара. Капитализация litecoin - 7,1 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 323,4 млрд долларов.