Крупная криптовалютная биржа Kucoin объявила в официальном твиттер-аккаунте об остановке вывода криптовалюты Centra. 4 апреля биржа провела делистинг альткоина. Это произошло после того, как учредителей проекта по первичному размещению монет обвинили в организации мошеннического ICO и они были арестованы Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Как пояснили представители Kucoin, все пользователи, имеющие на балансе биржи токены CTR, должны вывести их до 3 мая 2018 года, в противном случае пользователи потеряют доступ к своим монетам, сообщает РБК .

Сегодня криптобиржа Kucoin объявила на сайте службы поддержки, что криптовалюта CoinMeet не выполнила необходимых требований после обновления торговой площадки, поэтому в ближайшее время ее удалят с платформы.