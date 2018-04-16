Японская криптовалютная биржа GMO Coin представила новый сервис, позволяющий пользователям предоставлять компании займы в биткоине под 5% годовых. Минимальная сумма займа может составлять 10 биткоинов, а максимальная — 100 BTC. Срок кредита составляет 90 дней, по окончании которого клиент получает свои деньги и начисленные проценты.

Пользователь может получить свои средства назад, не дожидаясь окончания срока кредита. В таком случае компания в течение пяти дней рассматривает соответствующую заявку и возвращает средства за вычетом комиссии за досрочное возвращение займа.

Чтобы воспользоваться новой услугой, пользователям необходимо подать заявку в период с 11 апреля по 2 мая, сообщает ForkLog . В настоящее время сервис поддерживает лишь биткоин.