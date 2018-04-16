Американская криптобиржа Coinbase приобрела конкурента своего децентрализованного мобильного браузера Toshi — мобильный браузер и Ethereum-кошелек Cipher Browser. Стороны не раскрывают детали сделки.

Основатель Cipher Browser, Питер Ким станет новым руководителем в Toshi, поскольку оба приложения интегрируют свои функции, сообщает Anycoin .

Одной из новых особенностей браузера станет наличие в нем тестовой сети, в которой разработчики смогут экспериментировать и проверять работоспособность созданных ими приложений без проведения операций с реальными криптовалютами.