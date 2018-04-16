Банки, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны иметь собственные средства в размере не менее 300 млн рублей и кредитный рейтинг не ниже «BB-(RU)» по шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства либо не ниже «ruBB-» по шкале рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). Такие требования содержатся в постановлении правительства от 12 апреля, опубликованном на сайте Кабмина в понедельник, 16 апреля.

Установлено также требование о наличии у банка до 1 января 2020 года кредитного рейтинга не ниже «B-(RU)» от АКРА или не ниже «ruВ-» от RAEX.

«Цель принятых решений — унифицировать требования к банкам, имеющим право выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», — поясняется на сайте правительства.



Сообщая в понедельник об установлении новых требований для банков, выдающих банковские гарантии по исполнению госконтрактов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал, что по состоянию на начало марта порядка 130 российских банков соответствуют этим критериям. «Чтобы сохранить равные возможности для рынка в сегменте банковских гарантий, мы вводим и переходный период по этим требованиям — до 1 января 2020 года. В течение этого времени банки с более низким рейтингом могут улучшить свои показатели и получить все положенные возможности», — пояснил глава правительства.