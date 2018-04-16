В первые часы торгов российский рынок будет торговаться с повышенной волатильностью. Складывается ряд негативных фактов: заседания ОЗХО по химоружию в Сирии в 11:00 по мск, ожидание введения очередных санкций Минфина США против РФ из-за Сирии, подготовка Госдумой РФ ответных санкций против США. На этом фоне рубль ослабнет к доллару, но получит временную поддержку от уплаты страховых взносов, высоких цен на нефть, и желания иностранных инвесторов поучаствовать в спекулятивных покупках на фондовом рынке.

Российский рынок получил приток иностранной ликвидности до $217 млн за прошлую неделю. При этом западные инвесторы сократили чистую длинную позицию по рублю на 18% до 15383 контрактов по последним данным CFTC, что пока не является существенным результатом. Мы не исключаем, что на фоне снижения народного рейтинга одобрения деятельности власти США и Великобритании, эти страны могут пойти на временное улучшение отношений с РФ. Такой ход событий успокоит рынки от чрезмерной волатильности.