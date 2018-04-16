Количество заявок на выдачу патентов в сфере блокчейна существенно выросло. Об этом рассказал журналистам глава Роспатента Григорий Ивлиев на международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии», сообщает РАПСИ.

«В прошлом году было подано всего 18 заявок на регистрацию патентов, связанных с блокчейном. В этом году у нас на рассмотрении уже 285 заявок в этой сфере», — сказал Ивлиев.

По словам руководителя Роспатента, блокчейн также может помочь в регистрации прав интеллектуальной собственности.



В свою очередь президент компании Patent Hatchery Надежда Рейнгард сообщила , что половина патентных заявок, связанных с технологией распределенного реестра, подается в США.

«В США на январь была подана 191 заявка на регистрацию торговых марок со словом «блокчейн». Среди патентных заявок больше половины от мирового числа подаются в США», — отметила эксперт.

Также Рейнгард рассказала о мировых лидерах в регистрации прав интеллектуальной собственности, которые, по ее мнению, в будущем могут создать монополию на патенты и товарные знаки в блокчейн-сфере.

«Кто является лидером из фирм, которые регистрируют свои интеллектуальные права в этой области? Bank of America, IBM, Mastercard, NASDAQ, Apple имеют подавляющее большинство патентов, связанных с блокчейном», — указала эксперт.

По мнению спикера, большая часть данных заявок описывают внутреннюю техническую структуру блокчейн-технологий, применяемых в данных компаниях для распределения внутренних ресурсов.

«Крупные компании считают, что технология будет использоваться, но они не патентные «тролли», а делают это для защиты своих разработок», — подчеркнула Рейнгард.



Она также заметила, что конфликт из-за использования компаниями чужих интеллектуальных прав на разработки в сфере распределенного реестра происходит только после получения проектом-нарушителем прибыли.