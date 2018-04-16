Ключевая ставка Банка России может пойти как вверх, так и вниз — регулятор снял ограничение на невозможность ее повышения. Такое заявление сделал глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев. «Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции», — сказал он.

По мнению экспертов, такое решение ЦБ может принять в случае, если продолжится ослабление рубля.

«С прошлого понедельника слухи о повышении ставки на следующем заседании ЦБ циркулируют в финансовой сфере. Рубль ослаблен, и инфляция снова пошла в рост. ЦБ готов бороться с ней в любое время, поэтому дальнейшее ослабление, как и удержание валюты на тех же уровнях, приведет к повышению ставки до 7,5%», — рассказал эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

«Динамика российского рубля, как следствие санкционного давления, создает почву для ожидания роста инфляции, выше запланированных 3,5—4%. Развитие кредитного рынка в стране, в условиях отсутствия роста заработных плат, падающей валюте и инфляционном давлении будет угрозой экономике страны в среднесрочной перспективе. Потому регулятор может захотеть пойти на умеренное повышение ставки, если рубль продолжит падение», — предполагает ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

По мнению директора по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаила Алтынова, для разворота денежно-кредитной политики должны сложиться определенные условия. «Например, резкий рост курса доллара выше 70 рублей, или падение цен на нефть ниже 60 долларов», — говорит он.

По словам Алтынова, ЦБ в попытке следования политике прозрачности и предсказуемости, дает сигнал рынку о возможности окончания раунда смягчения гораздо раньше, чем все еще ожидает рынок. «Как известно, еще недавно считалось, что ЦБ снизит ставку до примерно 6,5%. Последние санкционные события, вероятно, ставят под сомнение эти ожидания», — заключил он.

Директор финансово-экономического департамента РосЕвроБанка Валентин Попов считает маловероятным повышение ставки на ближайшем заседании.

«Если до 27 апреля (ближайшего заседания совета директоров ЦБ) не произойдет ужесточения санкций и обвала курса рубля, то вероятность повышения ставки маловероятна. Думаю, что последние события остановят дальнейшее снижение ключевой ставки, но для ее роста произошедшего ослабления курса рубля недостаточно. На мой взгляд, Банк России снял ограничение для возможности оперативно реагировать на возможные дальнейшие события», — указал он.