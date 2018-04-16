Ответные меры на санкции США не повредят российской экономике, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью телеканалу «Россия 24», фрагмент которого вышел в эфир в понедельник.



«Мы будем принимать те меры, которые в наших интересах. Мы не будем вредить себе, не будем вводить какие-либо меры, которые могут повредить нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности», — сказал Дворкович, передает ТАСС.

При этом правительство оценит риски для отдельных сфер экономики. «Есть чувствительные сферы, где мы покупаем сейчас продукцию: например, программное обеспечение», — добавил вице-премьер.

По его словам, РФ разработала законопроект, который предусматривает введение контрмер в ответ на санкции США. «У нас должен быть арсенал для возможных ответных действий», — пояснил Дворкович.