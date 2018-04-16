Рост курса доллара до 62—64 рублей не критичен и неудивителен, следующих резких скачков курса в ближайшее время ожидать не стоит, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.



«Повышение курса с 58—59 рублей до 62—64 не представляет собой что-то критическое, что-то удивительное. Это все укладывается в целом в рамки прогноза. Конечно, являлось следствием определенных событий», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

«Как мы видели по динамике рынка, постепенно приходит равновесие спроса и предложения, потому что все знают, что не следует ожидать дальнейших резких скачков, все происходит достаточно плавно», — добавил чиновник.

Текущий прогноз Минэкономразвития исходит из того, что цены на нефть марки Urals в 2018 году сложатся на уровне 43,8 доллара за баррель, 41,6 доллара за баррель в 2019 году и 42,4 доллара за баррель в 2020-м. Курс доллара к рублю при этом в среднем за 2018 год прогнозируется в 64,7 рубля, 66,9 рубля — в 2019 году и 68 рублей — в 2020-м.