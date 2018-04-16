Основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» перечислил последствия блокировки Telegram в России.

«Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен», — написал он.

Кроме того, отметил Дуров, террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи в других мессенджерах либо через VPN. При этом национальная безопасность РФ снизится, полагает он, поскольку часть личных данных россиян перейдет из нейтральной площадки в контролируемые из США WhatsApp и Facebook.

«Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян», — резюмировал основатель Telegram.

Роскомнадзор 13 апреля внес мессенджер в список запрещенных сайтов по решению суда, а в понедельник, 16 апреля, приступил к блокировке Telegram. После этого пользователи стали жаловаться на многочисленные сбои в работе мессенджера.

Как сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров, ведомство начало юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram. Кроме того, Жаров заявил, что Роскомнадзор будет наблюдать, как операторы связи исполняют требования о блокировке мессенджера. Применение же пользователями средств ее обхода отслеживаться не будет.